農曆新年即將登場，與家人團聚吃「年夜飯」，是新年假期的一大重頭戲。但對出嫁的每個媳婦來說，大家對在夫家團圓吃年夜飯，心情可就五味雜陳了。有一名女網友上臉書「靠北婆婆2.0」社團上貼文表示，每年在婆家吃年夜飯，菜色都是簡單那幾樣，但一到初二，婆婆就會端出像是佛跳牆、蝦子等美味菜色，讓PO文者感慨直呼：「我們這外姓人，要我們回去，只是要我們幫忙打下手」，貼文引起許多網友討論。

這名人妻網友在臉書社團「靠北婆婆2.0」上發文指出，每年除夕在夫家圍爐，心情總是特別低落，因為每年的年夜飯菜色，都是一些簡單的火鍋料、「一盤海帶、一盤豆乾、一盤筍乾和一盤滷蛋」，原PO無奈直呼「年復一年，吃啥都不用想就知道」。

原PO回憶，某一年的夫家圍爐，婆婆開心的對原PO和兒子說「我買了蝦子跟佛跳牆」，但在用餐時，卻完全不見這兩道菜的蹤影，原PO的老公好奇問：「媽，妳不是說有買蝦子跟佛跳牆？」婆婆回應：「菜這麼多了，吃不完」。

但後來這位人妻網友才發現，婆婆口中的佛跳牆、蝦子等美味佳餚，是要留到初二，等女兒跟女婿回來，才要端上桌的。讓原PO感慨又無奈表示：「所謂的除夕圍爐，人家想的是和她的孩子們圍爐，而不是這外姓人，要我們回去，只是要我們幫忙打下手及飯後給所有人洗碗，好的輪不到自己。」

而這位人妻的貼文一出，有網友要她看開，「這就是媳婦跟女兒的差別」，但也有網友認為，如果希望年夜飯的菜色好一點，應該自己買，「我都自備年菜，後來婆婆發現我的年菜比較有人吃，也加入購買新年菜的行列」。

(中時新聞網)