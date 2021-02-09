春節連續假期將屆，警政署預期將會有大量車潮湧入國道返鄉或前往各觀光風景區、遊樂區及各大廟宇信仰中心等，已要求各警察機關針對國道、各交流道、大眾運輸場站等重要交通樞紐，省道及市區易發生交通事故路段或易壅塞路(時)段，加強交通秩序整理，並妥善規劃勤務作為，配合交通主管機關主動協調及疏導管制措施，如彈性調整號誌時制、機動調撥車道等方式，以維護民眾春節假期交通安全與順暢。

另民眾於春假時聚餐飲宴機會多，警政署特別再次呼籲民眾為了自己及他人的安全，酒後勿開車，多搭乘大眾運輸工具，或利用「指定駕駛」、「酒後代駕」服務，才能平安歡度春節；各警察機關春節不打烊，執法無假期，均將持續加強取締酒後駕車勤務作為。

警政署並已就國道交通瓶頸路段及省道易壅塞路段加強疏導，且加強台61線西部濱海快速公路等11條替代道路的標誌設立及各項宣導作為，要求各相關警察局配合實施高乘載管制及匝道封閉等各項疏導措施，強化勤務，紓解驟增的車流，快速處理各項意外交通事故。

為防止疫情持續擴大及配合秋冬防疫專案，警政署提醒民眾搭乘大眾運輸工具或走春旅遊時，應遵守「中央流行疫情指揮中心」指引，配合相關防疫措施：

一、 進出大眾運輸場站時應配合量測體溫。

二、 全程佩戴口罩。

三、 搭乘高鐵、台鐵等運具時，於車廂內除有喝水、服藥及哺乳等特殊需求外，禁止飲食。

四、 大年初一到初五（2月12日到16日）交通部將實施「防疫預警機制」，針對13個國家風景區及25家觀光遊樂園實施人數總量管制，並啟動預警及分流措施。

警政署特別呼籲春節連假期間，外出人車眾多，請駕駛人出門前先電話撥打1968或透過手機（高速公路1968）APP查詢路況，如有發現嚴重壅塞或發生交通事故等情形，也可撥打110或警廣路況通報專線，各警察機關將立即派員疏處，維護交通秩序及安全。

(中時 )