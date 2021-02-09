全球晶片大缺貨，台積電的產能備受外界關注，為提升產能，目前正在新竹寶山及南科擴廠。但日媒分析，雖然台積電已提高建築工人薪資，勞工卻仍然十分欠缺，加上台灣一些地區去年底出現缺水危機，還有台灣電力供應，將由核電轉型為綠電，都意味著台積電的產能擴張恐面臨缺工、缺水和缺電等3大問題。

《日經亞洲評論》報導，針對台積電在台灣的擴張產能計畫，可能面臨缺工、缺水和缺電3項問題。在新竹擴張計畫部分，一名業界高管透露，台積電給在今年新年期間上工的勞工獎金，為每日新台幣4000元，而此金額約為平日日薪的2倍。

一位黃姓消防安全經理也表示，台積電新廠工地的電鍍專家日薪，台積電新廠工地的電鍍專家日薪，已從每日新台幣6000元躍升至1.2萬元，並提到疫情導致外勞人數降低，造成工地的勞力供應減少。

台北一家承包商的劉姓（H.H. Liu）建築主管則認為，台積電是一個關鍵原因，該公司及其供應商吸引了從台灣北部到南部的許多工人，但大台北地區也有許多新住宅和商業建築項目，使大家都在爭奪勞力資源，即使工資已提高，也仍然很難找到足夠的勞工，加上台灣出生率低，越來越少年輕人願意在建築工地工作，都讓勞力供應面臨短缺。他說，採用外籍勞工並非最終解決方案，因為政府目前限制了外勞入境，而許多職位（例如電鍍專家）也需要專業知識。

報導指出，自去年12月以來，由於降雨有限，台灣新竹，苗栗，彰化和台中市縣都出現缺水問題，加上台灣當局承諾在電力供應上，將從核電轉型成綠電，都可能成為台積電擴張產能限制。伯恩斯坦研究公司（Bernstein Research）資深晶片分析師Mark Li即表示，全世界都需要台積電生產最先進的晶片，但人們擔心，台灣的電力供應等基礎設施，恐無法完全支持台積電的產能擴展，因為先進晶片的生產設備和工廠消耗的電量更多。

然而，雖然當前包括手機、汽車、遊戲主機，甚至F-35戰鬥機的晶片都需要依賴台積電製造，但台灣經濟研究院分析師Liu表示，疫情及車用晶片短缺，已使全球主要國家意識到，它們需要加強醫療設備、半導體及關鍵電子設備等重要零組件的本地供應，從長遠來看，所有這些主要經濟體都希望鼓勵自家晶片商能擴大本地工廠，或繼續吸引更多外國投資。

此外，哈佛商學院教授史威利表示，台積電的成功使其成為全球緊張局勢的新焦點。他說，對於台積電，儘可能多地進行生產多樣化是明智的。

(中時新聞網)