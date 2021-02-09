一位民眾分享一款「巧克力蛋糕」，整個蛋糕體擠上了滿滿的奶油，讓所有奶油控陷入瘋狂，直呼「好療癒！」(摘自Costco好市多 商品經驗老實說)

好市多一款巧克力蛋糕，外觀覆蓋濃密的奶油，讓奶油控直呼，「好療癒!」(Costco好市多 商品經驗老實說)

美式賣場好市多（Costco）商品份量多、價錢超值，深受許多民眾喜愛。其中，賣場內販售的甜點也被饕客力推。近日一位民眾分享一款「巧克力蛋糕」，不過，整個蛋糕體卻擠上了滿滿的奶油，尤其切開後的剖面照更讓所有奶油控陷入瘋狂，直呼「好療癒！」

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上分享，近日買了一盒巧克力蛋糕，打開時上面全都擠滿了濃密的奶油，讓她直呼「滿滿的奶油大平台啊！」從外觀來看，整塊蛋糕都覆蓋濃密的奶油，而切開後的剖面更是呈現出「一層巧克力，一層奶油」的分層，直接讓網友看傻。

網紛紛表示，「恐怖，這主角是奶油，蛋糕是配角」、「我愛奶油！看了好療癒！」、「蛋糕不見了，奶油也太厚實了吧」、「這奶油太讚啦」、「奶油是不用錢嗎！！這麼厚嚇死人了比蛋糕體還厚」。

據了解，這塊10吋蛋糕之所以會如此受歡迎，就是因為擁有超高CP值，只要價399元。不過蛋糕體上滿滿的奶油也讓不少人擔心，「要運動多久，才能消耗這些熱量？」、「好市多的蛋糕，奶油都放不用錢的，吃到會怕」。內行指出，奶油味道有點偏甜，若換成卡士達醬的話會能夠接受，但對於喜歡奶油的人來說，真的會很過癮！網友建議，「可以自己再加一些水果上去，更豪華」。

(中時新聞網)