賀歲片《金不厭詐》9日在台北信義國賓舉辦首映會，導演王重正率領主演群陳霆、林千鈺、方文琳、蘇炳憲等人出席，近日舉辦多場試映會，收穫不少好評，現任1111人力銀行行銷開發部總經理的何啟聖透露員工們看完他的表現後，大讚「被新聞耽誤的演員」。
片中「主播演主播」的何啟聖也搞笑分享有一幕是他們8位大叔狂撩方文琳，看到女神登場，所有人使出渾身解數耍帥，他形容像是孔雀的求偶姿勢，方文琳則表示原本想擺酷酷跩跩的表情，不過導演要求她燦笑，忍不住抱怨「害我魚尾紋一堆」，何啟聖也認為這場最難演，「在女神面前要很正經，不能露出淫邪的表情」。
雖然該片製作成本僅1500萬，導演王重正誇下海口「創台灣喜劇新高度」，承諾如果票房突破3000萬，會在片中出現的7個金門景點放置7個風獅爺裝置藝術，回饋當地，也供遊客們打卡拍照，更祭出養眼福利，「8位男主演在金門馬場穿丁字褲騎馬」，包括小鮮肉林亭翰，女主角林千鈺更放話破億將穿上比基尼謝票，「玉女掌門人」方文琳也在大家力拱之下害羞說「那我穿泳衣，但款式不確定唷」。電影明天上映。
(中時 )
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