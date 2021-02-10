臺灣產物保險公司日前推出防疫保單引發搶購熱潮，今天公告1月自結損益表，合計單月稅前虧損達新台幣3.98億元，為臺產自98 年度公告自結損益表以來，首見單月虧損。

發言人黃志傑指出，防疫保單銷量大，依現行會計規定，保費分期認列收入，不過產生的相應佣金及稅負在本期就認列，以致產生暫時性鉅額虧損。

臺灣產物保險公司去年12月推出防疫保單，由於臺產防疫保單針對「檢疫」及「隔離」給予補償金，加上保費便宜，一度引發民眾搶購潮，直到臺產宣布1月25日停止防疫保單收件前，仍有眾多民眾湧入投保。

不過由臺產公布的1月自結損益表顯示，1月營業損益、合計稅前損益皆呈現虧損，其中營業虧損達3億9881萬元、整體稅前虧損3億9896萬元，是臺產自98年度公布單月自結損益表以來，首見整體合計虧損，也是除了107年度12月以外，第2次發生營業虧損。

臺產發言人黃志傑接受中央社記者專訪時表示，由於防疫保單熱銷，根據現行會計準則規定，保費收入分期認列，不過給付各通路和銷售人員的佣金及營所稅、印花稅等相關稅負，都須在本期認列，以致1月自結營收顯示巨幅虧損。

黃志傑指出，1月虧損數字只是暫時性，若後續理賠情形都在掌握之中，推測在保費收入逐期認列後，虧損情形會逐漸減少，並反映在年度獲利上。

黃志傑說明，目前防疫保單還在核保中，實際銷售數字還無法統計，為加速核保速度，臺產已在各地成立作業中心，積極處理建單和核保事宜，並已陸續出單。

黃志傑表示，由於保單銷量大，推估仍需時間完成，目前預期在今年上半年，也就是6月左右完成所有防疫保單的建檔及核保事宜。

至於目前是否有民眾申請理賠，黃志傑說，有民眾來詢問過理賠相關問題，不過截至昨天，臺產都尚未收到正式遞件的理賠申請。（編輯：張良知）1100209

(中央社)