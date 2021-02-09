受到疫情影響，許多公司行號停辦尾牙，改發禮金或禮品替代。一名網友PO文分享，佛心老闆今年致贈每一位員工一盅佛跳牆，還貼心的放到個人置物櫃中。但到了公司一打開置物櫃，瞬間還是抖了一下，因為場景實在太莊嚴。網友看到曝光的照片都笑翻，有人直說「不知道為什麼，我看到照片，雙手就合十了」。

一名男網友，日前在臉書社團「爆廢1公社」發文，他說今年公司送給每位員工一甕佛跳牆，慰勞大家過去一年辛勤的工作。但是當他打開個人置物櫃，才發現裡面放了一個純白陶瓷容器，造型跟骨灰罈極度類似，配上了一格一格的置物鐵櫃，場景有如在靈骨塔一般莊嚴，瞬間不知道該說什麼。

充滿喜氣的年節賀禮，竟然變成驚悚的開箱文。網友紛紛蓋樓留言表達心情，「還貼上名字。。。。哭腰」、「不知道為什麼，我看著照片就雙手合十了」、「還一格一格的，就差照片惹」，「我以為只有我看成骨灰罈...看完留言之後我放心了」，「置物櫃的小門是不是貼蓮花？」。

文章曝光後，在社群平台及LINE群組被瘋狂轉發，連大陸和新加坡、馬來西亞華人圈也都有曝光。原po看到文章暴紅，嚇壞深怕對公司帶來不良影響，趕緊刪文，殊不知這篇有趣的年節應景文早已遍地開花。

(中時新聞網)