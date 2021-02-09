中廣董事長趙少康，近日表態有意願參選2024，並對國民黨內有意參選者喊話公平競爭，但趙少康過去被譽為「政治金童」，是否能帶領國民黨重返榮耀？台北市議員邱威傑(呱吉)認為，純就總統候選人的角度，他覺得趙少康蠻弱的，大概跟沈富雄差不多而已，給人一種上世代很會嘴砲他人的印象，他建議國民黨，不如推個無法批評的人，例如新北市長侯友宜，因為他的負面形象，並非選民所關心。

據《TVBS》8日公布全台縣市長二周年滿意度民調，侯友宜滿意度高達77%居冠，其次為徐榛蔚的71%，兩人滿意度超過7成；黃敏惠和鄭文燦兩人並列第3，滿意度為69%。

前民進黨立委沈富雄。(圖/本報資料照)

趙少康8日宣布參選2024總統後，邱威傑9日在臉書發表評論文指出，對於國民黨來說，推誰出來，深藍選民都會因為基本政治立場的差異與對民進黨的怨恨而投下支持票，關鍵還是在於那些沒那麼深或沒那麼關心政治的人。

資深媒體人趙少康。(圖/本報資料照)

他認為，與其推個很會講話的人，不如推個無法批評的人。例如侯友宜。侯雖然很多可嘴的事，如「鄭南榕事件」也是舊時代的威權象徵，但卻不是那批不關心政治的選民所關心的問題。他強調，自己會這樣講，絕不是因為趙少康講過他壞話，他只是這個世代很愛評論的人。

許多網友看完貼文後，紛紛留言表示，「你這樣講他，他會不會在clubhouse討論你？」、「很多深藍深綠支持者，都無法接受，左右選舉的關鍵已經是中間選民這個事實。」。

(中時新聞網)