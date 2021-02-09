大樂透4.8億頭獎9日未開出，連續17期槓龜，下期頭獎預估上看5.5億元。春節大紅包部分，本期總共開出37組，總中獎注數為46注，其中31組為單注中獎，3組為2注均分，3組為3注均分。

台彩9日晚間開出110000012期大樂透，頭獎上看4.8億元，為第四屆大樂透春節加碼期間最高頭獎金額，獎號分別為01、03、06、12、27、43，特別號02。

加開春節大紅包9個號碼分別為03、07、16、25、32、33、34、39、42，只要對中任6個獎號，每組獎金100萬元；若同一組號碼有2注以上中獎，該組獎金將依注數均分。春節大紅包已經開出37組，剩餘323組下期繼續加開。一切訊息請依照台彩網站公布為準。

新的一年為金牛年，台彩特別加碼近4年最高的春節獎金8.6億元，其中「大樂透」自(9)日至21日(農曆初十)連續13天每天開獎，周一至周日都能，玩創史上連續開獎天數最長的紀錄。

此外，台彩也加碼360組100萬元「春節大紅包」獎項，每期各加開9個號碼的「春節大紅包」獎號，只要對中其中6個號碼就，每組獎金100萬元，若有兩注以上同時對中同一組獎號，則獎金均分；360組「春節大紅包」將持續加開至全部送出或2月26日加碼活動截止。

(中時新聞網)