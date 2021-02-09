68歲港星吳孟達是周星馳電影的御用配角，6年前曾因病毒感染導致心臟衰竭，甚至一度病危到被送入加護病房，差點喪命，甚至兩度誤傳出死訊，後來為專心休養暫時息影，直到近幾年才復出，沒想到今日又爆出，他在拍攝新劇時心臟病發，當場痛到彎腰扶胸。

根據陸媒報導，吳孟達在為電影拍攝宣傳海報時，突然心臟病發作，本來前一秒他還在專注的演戲，下一秒卻表情痛苦猙獰，整個臉都皺在一起，彎下腰抓著自己左胸的位置，緩緩朝一旁導去，一旁工作人員發現吳孟達全身無力到搖搖晃晃，連忙讓他坐下休息。

吳孟達坐下後，不停搓揉他的左胸，臉色十分蒼白，試圖驅除疼痛感，狀況好一點後還不停對現場人員道歉，「歇兩分鐘、十分鐘沒有用的，就不要停了。」甚至在拍攝結束後，他還對劇組所有人員鞠躬道歉，畫面流出後立刻引發關注，許多網友紛紛關心，要他別抱病工作，「賠上性命很不值得」。

吳孟達在現場痛到無法站立。(圖/翻攝自微博)

事實上，2014年吳孟達因細菌感染造成心臟衰竭住院，還患上糖尿病，因此暴瘦15公斤，情況最糟時還瘦到38公斤，儘管靠飲食和瑜珈，搭配西藥控制病情，已經逐漸恢復健康，但從之前陸續曝光的照片來看還是消瘦不少，讓許多影迷都認不出。

(中時新聞網)