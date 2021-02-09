再過幾天將迎來農曆春節，不少家家戶戶也開始大掃除，一方面是整理家裡，另一方面是將霉氣掃出去，因此大掃除也能幫助屋主開運，不過究竟要怎麼掃，才可以真得掃進財富，其實也有訣竅，近日《香港01》就分享3個必要清潔的區域，整理乾淨後必能帶進財運。

1.大門玄關

大門是一個家的納氣出入口，假若有鏡子或反射物正對大門，在風水上，就是犯了「開門見鏡」，此將不利財富進屋，進屋時也容易被嚇到，長期下來，恐對住戶的精神狀況不利，因此大掃除時，建議可清除這類物品，或是用布遮蓋，有必要時再掀開使用。

再者，玄關是進出必會走過的地方，如果此處過於雜亂，甚至有惡臭，也會導致人心浮氣躁，因此玄關不宜擺放過多的鞋子，不僅如此，堆放太多雜物，也會導致財氣被阻擋，進不到屋內，而玄關若是香氣四溢，也會使住戶心曠神怡，因此大掃除後，建議能擺放香精等芳香物品。

2.廚房

廚房在風水上，也代表財庫的意思，「水火平衡」才有利於住戶的財運，因此大掃除時，必須著重於水槽與瓦斯爐，而廚房內食物則代表財產，冰箱則是錢包，大掃除也要記得將冰箱清理乾淨，並將其塞滿，意味明年能夠餐餐溫飽的意思，水龍頭與水象徵財氣，如果水龍頭關不緊狂滴水，也表示漏財氣，因此要注意水管狀況。

3.客廳

在風水上，大門的對角45度位置被稱做「明財位」，如果此處堆放雜物，這會使財神難以停留，因此大掃除時最好清走客廳雜物，但明財位正好是房門口、走道等背後無靠狀況時，又成風水禁忌的「財位見空」格局，因此建議能擺放小茶几、櫃子，還可以拿燈做為裝飾，因為燈的熱能，有利於旺財運，或是金元寶等，都有帶來財氣的作用。

(中時新聞網)