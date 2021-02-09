樂天桃猿隊今（9）日繼續在嘉義縣立棒球場進行第2場隊內紅白對抗賽，其中紅隊先發投手莊昕諺、白隊後援左投賴鴻誠都飆出147公里速球，並列全場最快。賴鴻誠是去年球季結束後行使自由球員（FA）權利，成功自富邦悍將轉戰樂天；今天也是他在隊內賽首度登板，後援1局2K，無失分，內容不錯。

賴鴻誠是在第6局上登板後援，先面對第3棒郭嚴文並讓他擊出右外野飛球被接殺。接著賴鴻誠三振了第4棒林泓育，但被5棒陳俊秀揮出右外野一壘安打。2人出局後他碰到林承飛，順利投出第2K結束這半局，總計投4人次送出2K，被敲1安打，沒有失分。

和昨天首場紅白賽一樣，今天兩隊打者狀況頗佳，合計擊出21支安打，白隊馮健庭、紅隊林智平和郭永維都有雙安演出。紅隊原本以3比2領先，但4局下發生失誤，讓擊出安打的馮健庭成功直闖本壘，白隊攻下2分逆轉超前，接下來又在第5、7局各下一城，終場就以6比3勝紅隊。

(中時 )