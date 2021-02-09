韓國一年一度影壇盛事「第41屆青龍電影獎」稍早圓滿落幕，劉亞仁憑藉《收屍人》擊敗李秉憲、李政宰、鄭雨盛、黃晸玟4位超強實力派演員，二度奪下影帝，同時也和《82年生的金智英》鄭有美一起獲頒人氣獎，影后則由《政客誠實中》羅美蘭拿下，打敗金喜愛、全度妍、鄭有美、申敏兒。皆獲3項大獎的《收屍人》和《菜英文沒在怕》並列最大贏家。

最佳電影則是李秉憲主演的《南山的部長們》，最佳男女配角分別是《魔鬼對決》朴正民和《菜英文沒在怕》李絮，最佳男女新人是《堅持》劉台午和《燦實也多福》姜末琴抱走。林大迥執導、金喜愛主演的《密友禁地》也獲得最佳導演和最佳劇本，黃晸玟、李政宰主演《魔鬼對決》也奪最佳攝影與燈光，全度妍、鄭雨盛主演《抓住救命稻草的野獸們》則拿下最佳剪輯，河正宇、李炳憲主演《白頭山：半島浩劫》也獲最佳技術獎。

典禮原訂去年12月11日舉行，但受到新冠肺炎疫情影響，延期至今（9日）晚在仁川Paradise City舉辦，由金憓秀和柳演錫3度攜手主持，宋仲基擔任引言人，首次不開放觀眾入場，粉絲們僅能透過直播觀看，所有出席藝人也都戴上口罩，用塑膠板隔開，維持安全社交距離，頒獎嘉賓也都戴上手套遞獎，防疫措施相當嚴格。

(中時 )