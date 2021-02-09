大陸國家金融與發展實驗室（NIFD）近日公布「2020年度中國槓桿率報告」顯示，2020年大陸宏觀槓桿率從2019年末的246.5％攀升至270.1％，增幅為23.6個百分點。

第一財經報導，受疫情影響，2020年以來多國實施了一系列貨幣寬鬆政策，全球槓桿率大幅抬升。報告稱，大陸的槓桿率雖然出現上升，但低於2009年的最高增幅，同時也低於發達經濟體2020年前三季的增幅。

從單季來看，2020年，大陸槓桿率增幅呈逐季回落態勢，第四季已出現「去槓桿」。2020年四季的槓桿率增幅分別為13.9、7.2、3.6和-1.1個百分點。報告稱，這充分顯示出，面對疫情，政策當局的擴張與扶持政策仍有節制，不搞「大水漫灌」，給未來發展留有政策餘地。

報告指出，未來保持宏觀槓桿率基本穩定仍是一大重任。按照2020年下半年債務增速分析，預計2021年宏觀槓桿率將在上半年有所下降，從當前的270.1％下降到267％左右，隨後再回升至270％，2021年全年宏觀槓桿率將與上年持平甚至略有下降。

(工商 )