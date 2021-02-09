波羅的海三國之一的愛沙尼亞，是一個130萬人口的歐盟小國，他們幾十年來的能源是源自頁岩油與頁岩氣，不過他們將要啟動自己的能源轉型之路，要用核能取代油與氣，並希望成為歐洲首座小型模組式核反應爐(Small modular reactors ,SMR)的國家。

路透社報導，愛沙尼亞改革黨幹部凱文‧卡爾梅特(Kalev Kallemets)成立「費米能源」公司（Fermi Energia），將全力投入核電技術的引進工作，該公司現在正在籌集資金，以規劃新一代小型模組式核反應爐，希望在15年後可以運轉，取代現有的頁岩油。

該公司的網站上，坦承公司之名就取自著名的核能物理學家恩里科‧費米(Enrico Fermi)，表達對這位核能工業之父的推崇。此外，網站也介紹幾種已完成審核的SMR反應爐，也解答核能安全、核燃料、核廢料等常見問題。

卡爾梅特說，在巴黎氣候協定已逐漸成型的時刻，愛沙尼亞必須擺脫頁岩油，依靠的就是核能。他將在今年(2021年)下半年開始向政府提交核電計劃書，該過程包括環境、社會、經濟和安全審查。

預計前期法規等書面工作，就需要長達5年的時間，因此卡爾梅特表示，真的沒有多餘的時間可以浪費。

他說：「放眼世界，新興的SMR反應爐剛好適用愛沙尼亞，而且這項技術開發的時間，與計畫書也相當吻合，國際上第1個SMR有望在2028年投入使用。要是能在2030年開始建設電廠，那麼將可在2035年發電，汰除現在的頁岩油電廠。」

到目前為止，該公司已從私人投資者，和美國風險投資基金Last Energy VC籌集了56萬歐元，他期望通過眾籌平台籌集100萬歐元。

(中時新聞網)