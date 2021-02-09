宜蘭縣羅東警分局陳姓員警利用職務之便，以護鈔為名將陳姓老翁用以裝潢的40萬元占為己有，陳翁1月底赴派出所要錢，才讓全案曝光，案經披露後，宜蘭警方表示陳在遭到約談後立刻已經離職，依法依貪汙治罪條例罪嫌送辦。宜蘭地檢署今天召開偵查庭，諭知陳男30萬元交保。但陳男因籌不出30萬元保釋金，遭到羈押禁見，春節得在看守所內度過。

據了解，陳姓員警背負700萬元的房貸、100萬元的信貸，但因其父有債務問題，近年來他常以要幫父親還債為由向同仁借錢，每次借都是2萬至3萬元不等，1月底陳姓老翁到他服務的公正派出所，要拿回被「保管」的40萬元。

當時在所內的陳員否認，警所主管驚覺有異，立即通報調查。警方內部調查後，發現陳員還涉嫌詐取林姓婦人的37萬元。陳姓員警的妻子也是警察，2人都在公正所服務，遭內部調查後陳除了主動離職，也與妻子離婚。

警方表示，陳會涉案主要是個人理財、家庭因素，將進一步追查其金流，警方絕不護短也不庇縱，宜蘭地檢署今天召開偵查庭，庭後檢察官諭知30萬元交保。不料，陳男無力籌出保釋金，檢方變更裁定，像法院提出羈押聲請。宜蘭地方法院於晚間裁定羈押禁見。

(中時新聞網)