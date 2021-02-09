有「偶像劇教母」之稱的製作人柴智屏，前年2月才歡喜送漂亮女兒高雋雅（小雅）出嫁，未料在農曆年前夕，高雋雅就突然在臉書PO文宣布與老公陳子豪離婚，「兩年的婚姻生活，我們都盡力了！」消息一出，震驚臉書5萬粉絲。

被粉絲暱稱「樹懶妹」的高雋雅，2019年與大5歲從事貿業的圈外人男友Edward結婚，兩人當時還在W Hotel補辦婚禮，席開57桌，現場眾星雲集，包括張小燕、哈林、大小S等大咖都到了，場面盛大又風光。

即將過去的鼠年，對大家來說是變動很大的一年，對我來說也不例外。2020年底，我和他取得共識結束婚姻，恢復了單身。過程和平、也彼此祝福。 兩年的婚姻生活，我們都盡力了！我們沒有誰對不起誰，真要說個原因，就是我們都還太年少輕狂。但我並不後悔，... 由高雋雅Clover 發佈於 2021年2月9日 星期二

然而高雋雅稍早就突然在臉書PO文認了2年婚已破局，「2020年底，我和他取得共識結束婚姻，恢復了單身。過程和平、也彼此祝福。」她強調兩年的婚姻生活，雙方都盡力了，也沒有誰對不起誰，若真的要說原因，「就是我們都還太年少輕狂。」

高雋雅說自己並不後悔這段婚姻，因為這些婚姻中曾經的點滴，都將會讓她變得更堅強，也謝謝前夫曾給她的愛和照顧。

最後，她更特別向一路關心他們的長輩親友們道謝，「很遺憾、也很抱歉，辜負了你們的好意與期待，尤其是當初你們不辭老遠特別從各地前來參加婚禮、祝福我們。這份心意，我將永遠放在心裏。」相信新的一年，大家都會過得更好。

(中時新聞網)