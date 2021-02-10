今彩539第110034期開獎，中獎號碼34、03、18、12、14；派彩結果，頭獎1注中獎，獎金新台幣800萬元。

貳獎247注中獎，每注獎金2萬元。

3星彩中獎號碼268，正彩56注中獎，每注獎金1萬2500元。

4星彩中獎號碼4345，正彩5注中獎，每注獎金12萬5000元。

實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。1100209

雙贏彩第110034期頭獎摃龜
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(中央社)

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