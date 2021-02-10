今彩539第110034期 頭獎1注中獎 08:302021/02/10 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今彩539第110034期開獎，中獎號碼34、03、18、12、14；派彩結果，頭獎1注中獎，獎金新台幣800萬元。 貳獎247注中獎，每注獎金2萬元。 3星彩中獎號碼268，正彩56注中獎，每注獎金1萬2500元。 4星彩中獎號碼4345，正彩5注中獎，每注獎金12萬5000元。 實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。1100209 雙贏彩第110034期頭獎摃龜 職場》朋友分享抽萬元好康 投票第一次就中獎！ (中央社) #中獎 #獎金 #號碼 #12 #頭獎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 香港終審法院 判黎智英續押 04:102021/02/10 焦點新聞 2021百萬春節大紅包開跑 大樂透加碼今晚獎號出爐 20:592021/02/09 財經 花蓮礦石稅漲7倍 法院判調降稅額 04:102021/02/10 地方新聞 友達員工退休金 提前入袋 04:102021/02/10 財經要聞 《時來運轉》運彩春節24小時不打烊！過年看比賽試手氣 08:002021/02/10 體育 台積上季配息2.5元 砸1.86億美元在日設研發中心 04:102021/02/10 財經要聞 東奧優先 中職敲定上半季賽程 04:102021/02/10 運動天地 元月證交稅收212億 史上最豐收 04:102021/02/10 財經要聞 大樂透即日起連13天開獎 本期頭獎上看4.8億 13:132021/02/09 財經 詹皇快狠準 神技無上限 04:102021/02/10 運動天地 謝祖武代言樂透神器 邀請大家做公益 15:492021/02/09 科技 財經熱門新聞 川普追殺令拜登死不撤 外媒爆中芯國際趕上台積電機會 - 財經 未來桃園房市哪裡最夯 專家直指這區 - 財經 業者哭哭 澳洲龍蝦俗俗賣 災難性失業潮要來了？ - 財經 老美搞死7奈米？陸晶片業成重大建設 中芯最新發展曝光 - 財經 六大壽險提早變現 寫最賺元月 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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