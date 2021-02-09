深圳房市調控近期不斷升級。深圳住建局最新公布當地首份二手住房成交參考價，對此有分析指出，官方給出的參考價普遍低於市場交易價格，大約只有市價近7成水準，其為房市降溫的意圖不言而喻。

澎湃新聞報導，根據深圳住建局8日公布的首份「深圳市住宅社區二手住房成交參考價格表」，在該市3,595個住宅社區中，一些住宅社區的參考價低於市場掛牌價和成交價，其中高價豪宅和優質學區房的「價差」尤其明顯。

報導稱，根據這份「價格表」，深圳目前最貴的住宅社區單價為每平方公尺達人民幣（下同）13.2萬元；256個社區單價超過每平方公尺10萬元；447個社區單價在8萬元至10萬元之間；近1,900個社區在3萬元至6萬元之間；低於3萬元的住宅社區則有105個。

報導指出，以價格最貴的幾個社區為例來看，最貴的交易參考價是每平方公尺13.2萬元，但在鏈家網上，該社區均價被標為20.54萬元。類似的情況也存在於其他二手房交易中，因此這意味著深圳住建局給出的參考價幾乎相當於市場價的7成水準。

(工商 )