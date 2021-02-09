小孩子之間經常會因搶奪食物、玩具而發生爭吵，旁邊若有大人看見，應以理性方式教導正確觀念，而非暴力相向。日前在羅馬尼亞胡內多阿拉一處公園內，有名男童與少年為了遊戲設施吵了起來，男童的父親因不滿兒子被欺負，竟將少年重摔在地，慘害對方頭部重傷，目前有失憶的情況。

根據《BANATUL AZI》報導，當時13歲少年因出手攻擊了7歲男童，這一幕被男童的父親看見後，氣得立刻上前教訓，他一把抓住了少年外套的帽子，將整個人拎了起來，接著重重摔在地板，少年當場就失去了意識，之後該名父親又將男童推打在地，似乎是也非常不滿兒子的表現。

其他民眾見狀連忙上前查看並報警，該名39歲父親隨後就遭到逮捕，並拘留24小時，他向警方供稱，是因為看見兒子遭人欺負，一怒之下才會出手。而少年的母親表示，兒子的背部、頭部都受到嚴重撞擊，記不起任何事情，目前狀況相當嚴重，正住院接受神經外科的治療當中。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)