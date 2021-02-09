加密貨幣比特幣在電動車大廠特斯拉的背書下，一舉衝破4萬美元關卡，甚至在台灣時間周二晚間，上漲超過7%、來到4萬6千美元以上，加上美國總統拜登上台後力推的1.9兆美元經濟刺激法案終於通關，市場在情緒高漲幾天後開始回落，美股3大指數期貨盤前小跌。美股周二(9日)開盤下跌25.88點、以31,359.88點開出，隨後跌勢擴大至近百點，電動車大廠特斯拉開盤走跌逾1%。

截至台灣時間9日晚間10點35分，道瓊工業平均指數下跌99.01點或0.32%、暫報31,286.75點；標普500指數下跌7.61點或0.19%、暫報3,907.98點；那斯達克指數上漲0.39點或0.0028%、暫報13,988.03 點；費城半導體指數下跌15.71點或0.51%、暫報3,062.77點。

4大科技巨頭開盤股價漲跌互現，特斯拉昨日宣布可以使用比特幣購買該公司產品，並表示早已購入15億美元價值的比特幣，比特幣價格連日大漲，來到歷史新高4萬6千美元關卡，特斯拉股價周二卻大跌10.42美元或1.21%、暫報853美元。台積電ADR股價上漲1.24 美元或0.94%、暫報133.82美元；聯電ADR股價上漲0.20美元或2.04%、暫報10.26美元。

隨著全球與全美開始施打新冠疫苗，高盛集團經濟學家修正原本預期經濟刺激法案規模，預期今年美國經濟成長率將達到正成長6.8%。此外，高盛預測美國聯準會 (Fed) 將在 2024 年上半年啟動升息循環，從原本預測的 2024 下半年提前半年時間，Fed 也可能從 2022 年初開始縮減購買資產規模。

(中時新聞網)