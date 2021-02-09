導演喬許勞森被劇組人員盛讚人好又有才華。（双喜電影提供）

愛情喜劇《結婚計念日》找來知名亞洲脫口秀諧星錢信伊（Ronny Chieng）飾演男主角泰迪的摯友，錢信伊近年最著名的角色是在《瘋狂亞洲富豪》（Crazy Rich Asians）中演出的錢埃迪，多金卻又討人厭的形象讓大家印象深刻。

錢信伊近年來在單口相聲界衝出知名度，還曾獲得「十大喜劇泰斗」的美稱，他以一番「華人就是愛錢」言論在歐美掀起話題討論，順勢紅回亞洲。這次他在片中飾演最佳好友山姆，也是泰迪「背後的男人」，在泰迪每次搞砸結婚紀念日時出現救援。導演透露，錢信伊是他第一個決定好的角色，因為他在單口相聲界的表現實在太驚艷，也沒人能比他更適合演出這個有點「悲傷」又「開心果」的角色。

導演喬許勞森（Josh Lawson）也演出了知名遊戲改編電影《真人快打》（Mortal Kombat）中加納一角，擅長描繪情感、愛情、生活的他竟演出超壯漢又耐打的電玩改編角色成反差，也再次證明了喬許勞森演而優則寫的能力。 喬許勞森雖被劇組人員盛讚人好又有才華，他卻毫不避諱在訪談中直言「我要用力折磨男主角」，表示雖然《結婚計念日》是一部「愛情喜劇」，但男主角泰迪卻是在時間「快轉」中深受折磨無法脫身，最後才脫胎換骨迎來好結局。

飾演男主角的瑞夫史波（Rafe Spall）在看完劇本後，舉家從英國短暫移居到澳洲，就算導演放話要「慘虐」他，他還是甘之如飴，表示這是他近期參與過最有「生命意義」的電影，無論如何都要參與演出。該片既有《真愛每一天》的戀愛感也有《棕櫚泉不思議》的幽默感，適合在情人節之際攜伴參加，只要在2月13日至2月14日兩天前往全台威秀影城，即享有兩人同行一人免費的優惠，電影19日正式在台上映。

(中時 )