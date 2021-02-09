對許多租屋族來說，出門在外，除了考慮房租外，人身安全也是很重要的因素。一名男子分享自己的恐怖經歷，租屋處突遭陌生人狂轉門把，讓他相當緊張，不知該如何是好。沒想到意外引起網友共鳴，不少過來人表示，很有可能只是烏龍一場。

原PO在PTT直呼「好可怕喔！」他表示，近日在租屋處時，突然聽到門外有人一直轉門把，並嘗試用鑰匙開門。原PO打開門質問對方身份，但這位陌生人卻轉身就走，剩自己感到錯愕。原PO不解，遇到這種情況該怎麼辦？

貼文一出，不少網友反而認為並不需要太過擔心，過來人指出，通常這種情況是其他房客不小心搭錯樓層，才會不小心「開錯門」了。網友表示，「我有次督半天，發現電梯按錯樓了」、「認錯房啦，有些人害羞不會說抱歉只想逃離現場」、「剛搬來的走錯門啦，我就走錯過，開不起來才發現是別人家」、「有次走錯樓層，也是一直亂開以為是自己的房間」。

不過，也有網友認為，通常開錯門會急忙道歉，什麼都不說的確詭異，建議原PO會擔心的話還是要報警，或是添購個居家監控系統。「如果他是前前某任房客，而你房門又沒換過鎖，那得小心」、「以為過年或放假沒人在家，闖空門的」、「建議先報警，看你好欺負下次可能就會動手了」。

(中時新聞網)