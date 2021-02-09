台灣基進立委陳柏惟看到昔日對手國民黨顏寬恒都很客氣？曾經「打手槍」打到住院？面對一連串的敏感話題，陳柏惟9日接受資深媒體人黃暐瀚專訪，他也見招拆招一一回應。黃暐瀚表示，對比前民進黨桃園市議員王浩宇與渡過罷免危機的高雄市議員黃捷的兩場罷免結果分析，「基本盤」跟「仇恨值」，將直接影響罷免的結局。

黃暐瀚9日指出，從2021年的3場罷免案來看，論仇恨值，是王浩宇>陳柏惟>黃捷，但比「基本盤的話，黃捷>陳柏惟>王浩宇」。黃暐瀚指出，王浩宇因為基本盤最小，仇恨值卻超高，所以被罷免成功（但只多了兩千五百票）。黃捷就幸運多了，身在綠大於藍的鳳山，也並非支持萊豬的「當事人」，仇恨值吸得不夠，基本盤又相對穩固，罷免最後宣告失敗。

至於推動中的3Q哥(陳柏惟)，黃暐瀚認為，他的基本盤不敢說多大（2020立委選舉，陳柏惟11萬2，顏寬恒10萬7，兩人只差五千票），但論仇恨值肯定比黃捷更高（挺萊豬，打手槍打到住院，香港人來台當兵等議題）。

黃暐瀚也PO出9日專訪陳柏惟的6道文字Q&A：

第一，Q：有沒有挺萊豬？

A：2018、2019年去美國，吃蜜汁火腿，美豬真的很好吃，不是騙人，但是不是萊豬，我也不知道。投票支持萊豬進口，是經過研究得到的結論，不是民進黨下令，為自己的選擇負責。

第二，Q：打手槍打到住院？

A：那天真的是去打靶，因為是國防外交委員會委員，到205兵工廠打靶，打到送院。因為是愚人節，助理就PO文，自娛娛人。

第三，Q：香港人來台當兵？

A：我講的是忠誠考核。不要讓香港人來台歸化，只需要投資六百萬這麼簡單，如果是男性，讓他為中華民國當兵，就是一個忠誠考核，年紀大的自然也沒辦法，總不能叫向華強也當兵吧？

第四，Q：設立內交部？

A：那是為了凸顯我們政府組織的荒謬。對外事務都是外交部處理，為什麼對「中國」就變成「陸委會」？所以我會說乾脆設立「內交部」，凸顯兩岸關係的荒謬。

第五，Q：看到顏寬恒都很客氣？

A：我本來看到任何人都嘛很客氣，顏家是地方的「頭人」，總是會禮貌地打招呼，沒有什麼怕不怕的問題。

第六，Q:「怕不怕被罷免？」

陳柏惟：「罷免方要不要動員，也不是我能控制的，我真的不太會擔心，唯一確定的事情，是我不會變，不會因為有人要罷免我，我就改變，我一切，平常心」。

刪Ｑ，平常心！ 黃捷之後，全台灣最關注的罷免案，就是「刪Ｑ」了～ 對比王浩宇跟黃捷的兩場罷免結果分析，「基本盤」跟「仇恨值」，直接影響罷免的結局。 論仇恨值：王浩宇>陳柏惟>黃捷 比基本盤：黃捷>陳柏惟>... 由黃暐瀚發佈於 2021年2月9日 星期二

(中時新聞網)