國片《親愛的房客》將於2月18日在CATCHPLAY＋影音平台上架，導演鄭有傑率演員陳淑芳、姚淳耀和白潤音合體拍攝宣傳影片，莫子儀則是獻聲參與，電影中將母親和稚子交託給莫子儀的姚淳耀，這次化身大廚回歸一家之主的身分，向片中摯愛莫子儀喊話：「健一辛苦了，這次換我煮給你吃啦」，眾演員齊聚一堂，濃濃團圓味陪影迷一起過金牛年。

以「愛」為出發點的《親愛的房客》，戲裡戲外都充滿愛，宣傳影片中只見姚淳耀親自下廚準備豐盛的團圓飯，小宇白潤音還打電話催莫子儀趕快回家團圓，沒想到反而是神秘嘉賓鄭有傑導演先出現，祝賀眾人新年快樂，表達想和大家一起圍爐的心願，淑芳阿姨還趁機虧導演：「我看你是想要一起看電影吧」氣氛十分溫馨，藉由宣傳影片將本片溫暖的特質展現無遺。

該片以懸疑風格帶出「愛與原諒」的主軸，細膩刻劃主角的情感世界的轉折，深深打動每個影迷的內心，男主角莫子儀一路拿下臺北電影獎最佳男主角、金馬獎影帝，陳淑芳也奪下金馬最佳女配。電影雖以莫子儀和姚淳耀的愛情為故事起點，卻能看見世代之間的親情交流，伴侶之間的依戀及對另一半家人的疼惜和包容。

(中時 )