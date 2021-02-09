「雞排妹」鄭家純自爆主持尾牙慘遭性騷擾，掀起社會對性騷擾議題的重視，也讓YouTuber「星光奈奈」去年上傳的一部閨蜜、健身網紅艾瑪體驗刀療的內容，再度被網友掀出引發熱議。因為高齡80歲的潘姓刀療師，竟然在拍片期間，公然對艾瑪做出疑似性騷擾的舉動，甚至還被眼尖的網友發現，影片中的診間竟還出現了潤滑液與保險套，讓網友相當傻眼。對此，潘姓刀療師今(9日)也透過小編在臉書二度回應了，不僅喊話願當面道歉，也透露為何現場會有保險套的原因。

星光奈奈昔日上傳艾瑪體驗刀療的影片，近日因為性騷擾議題被關注，再度被網友挖出討論。影片中，這位知名刀療師在治療時不斷想往艾瑪的私處碰觸，甚至伸出鹹豬手開摸，最終艾瑪就因為感受不舒服，想中斷療程付錢離開，想不到刀療師竟還語出驚人地說：「既然怕人家摸，還穿那麼露。」令人傻眼不已。

哭喊好痛不要！刀療師傅冷回：誰叫妳XX不給我X

不過稍早這名潘姓刀療師也透過小編在臉書二度回應，重申自己並沒有療程以外的惡意碰觸。至於外界關心為何診間會出現保險套？小編也解答：「保險套是潘老師的個人物品，只是恰好沒有收好。相信奈奈團隊應是為了製造驚訝的效果，而特意剪出來吧！」

大家好，新年快樂！ 小編又來長文碎碎唸惹~😅 萬眾期待的FAQ時間到了，小編收集了近期內網友們好奇與憤怒的留言在此統一解答。 Q1.... 由潘老師刀療整骨發佈於 2021年2月9日 星期二

那對艾瑪的不當言語又是如何？小編解釋，年近80歲的潘老師算是古人了，沒意識到時代的進步與性平觀念的轉變，導致用自以為幽默老哏犯下這種低級錯誤，更請對方主動聯絡，「潘老師希望能為用詞不當這件事向奈奈當面道歉。」

(中時新聞網)