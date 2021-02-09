星期二下午，一架俄羅斯空軍的An-12軍用運輸機，在風雪中硬著陸於擇捉島的空軍基地，起落架歪折，機身也傾斜，所幸機組人員沒有受傷。

防衛部落格(Defense Blog)報導，擇捉島是北方4島中最大的1座，面積3139平方公里，原是日本領土，在二戰末期被蘇軍所佔領，因此日本仍聲稱擁有主權，但現在的掌控權在俄國，俄國將擇捉島稱為伊吐普魯島(Iturup)。

Russian An-12 makes hard landing in the Kuril Islands



Video by AviaDrive pic.twitter.com/zpaibBz5es — Dylan Malyasov (@DylanMalyasov) February 9, 2021

根據多份報告，這架尾號09的An-12，是在暴風雪的天候下勉強降落，因為側風過強，飛機滑向跑道左側。

機場官員拒絕透露飛機受到哪樣的損壞，但是推特上的實況影片，明顯看到至少起落架有受損。

An-12是安托洛夫(Antonov)設計局的產品，於1957年首飛，為4引擎渦輪螺旋槳的通用型運輸機。32年來，An-12一直是標準的中程貨運和傘兵運輸機，總共建造了1,248架，雖然比不上美國洛克希德的C-130，但是仍是一種在第三世界國家相當活躍的運輸機。

中國大陸有自己的仿造版，稱為運8。

(中時新聞網)