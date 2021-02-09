愛奇藝國際站女神夯劇片單。（愛奇藝國際站提供）

農曆新年將至，趁著連假在家大追劇！friDay影音推出「豪華日劇片單」，囊括所有2021年必看春季日劇，大咖男神、女神紛紛回歸演出陣容超吸睛。

片單包括以《如果30歲還是處男》爆紅的町田啓太首度主演《西荻窪 三星洋酒堂》 ；《30歲處男》可愛送貨員優太郎新戲《青澀吸血鬼的煩惱》；稱霸本季收視、綾瀨遙與高橋一生靈魂互換的《天堂與地獄》；長瀨智也、戶田惠梨香主演溫馨家庭劇《我家的故事》；「甜寵劇女王」上白石萌音再談職場戀情的《Oh My Boss! 戀愛放別冊》。還有日本偶像主演日劇，龜梨和也《Red Eyes 監視搜查組》、高畑充希《虹色病歷簿》、香取慎吾《Anonymous-鍵盤殺人對策室-》、竹內涼真《與你在世界終結之日》等。

另一個影音平台愛奇藝也特別精選「牛年影劇大賞」，網羅各個主題不可錯過的戲劇、綜藝、電影及動漫節目。包括章子怡主演古裝《上陽賦》；劉詩詩與倪妮主演《流金歲月》；林心如製作，找來陳意涵、簡嫚書共同主演的《她們創業的那些鳥事》。韓劇的部分也有路雲主演《前輩，那支口紅不要塗》，陸劇有侯明昊、關曉彤主演古裝甜寵《我就是這般女子》；胡一天時裝劇《我的時代，你的時代》。

另外，電影部分為大家精選韓國口碑作品，去年奪得奧斯卡四項大獎的《寄生上流》、還有逆襲韓國票房的《雞不可失》，另外孔劉與鄭有美繼《屍速列車》後二次合作《82年生的金智英》，動漫則有深受全球民眾喜愛的《進擊的巨人》最終章，還有黑馬新番《咒術迴戰》、超可愛擬人化動漫《工作細胞》第二季，陪伴大人小孩共度佳節。

(中時 )