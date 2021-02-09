被稱為「悍馬車接班人」的聯合輕型戰術車（Joint Light Tactical Vehicle,JLTV），產量達到1萬輛，負責生產的奧什科甚公司(Oshkosh Corp)特別為此慶祝這重要的紀念日。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，奧什科甚剛剛宣布，他們最近剛剛生產了第1萬輛的JLTV，該公司表示，JLTV有有強大的乘員保護力，是世界上功能最強大的輕型戰術車。

美國陸軍在2015年5月，將JLTV的合約交給奧什科甚防衛公司(Oshkosh Defense)，很快就建立強大而可靠的生產線，並最大程度地提高生產效率；2019年時完成750輛，如今已達到1萬輛，確實是生產效率驚人。

奧什科甚防衛聯合計劃副總裁喬治·曼斯菲德(George Mansfield)說：「我們在在不到5年的時間，就生產了第1萬輛JLTV，這證明了我們的產能有能力在短時間內，滿足國內外客戶的需求。我們很高興繼續與軍事客戶們合作，用戶的反應能協助我們進一步完善JLTV。」

迄今為止，奧什科甚手上的訂單已有18,126輛，總價超過60億美元。車子已交付了超過6,500輛，除美國陸軍與陸戰隊之外，海外訂戶有英國、比利時、蒙特內哥羅、斯洛維尼亞、立陶宛、巴西和北馬其頓。

(中時新聞網)