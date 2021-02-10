台灣矽晶圓廠環球晶今天宣布，成功透過公開收購取得德國Siltronic過半股份，以總價43億5000萬歐元（約新台幣1475億元）取得控股權，組成全球第2大12吋晶圓製造商。

環球晶去年11月宣布擬對Siltronic公開收購，其後二度調高收購價，由每股125歐元提高到145歐元。環球晶1月25日又表示，將收購股權比例從65%調降至50%，公開收購期間則延長到2月10日。

路透社報導，環球晶今天表示，已取得50.8%的Siltronic股份，達到收購門檻。另一方面，德國監管機關「聯邦卡特爾署」（Federal Cartel Office）今天也宣布，對這起收購案並無異議。環球晶完成收購後將成為全球第2大12吋晶圓製造商，僅次於日本信越化學工業（Shin-Etsu Chemical）。

報導指出，這起併購案將促進晶圓產業加速整合。晶圓是用於製造電腦、智慧手機和汽車晶片的材料，而全球半導體需求正自2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情衝擊谷底反彈，並已出現車用晶片供應短缺窘境。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1100209

(中央社)