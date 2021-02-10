沈姓女子埋葬於無主墓區長達3年多。（基隆市警局提供／陳彩玲基隆傳真）

市警局第三組長許耀彬（右）與中華民國善願愛心協會，幫助沈女遷葬。（基隆市警局提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆一名女子2015年遭列車撞擊身亡，因身上無證件，無法查明身份，警方以「A092無名女」埋葬無主墓區，2年前市警局第三組長許耀彬查出身份協助正名，但家屬無力遷葬，直到2月初在協會幫助下完成殮葬，將她與父親安奉在一起，於年節前夕團圓。

基隆市警局表示，2015年3月30日女子進入暖暖火車站，獨自坐在月台，與其他火車旅客一同等候火車，後見一列普悠瑪列車疾駛而來，掉落軌道遭列車撞擊身首異處，鐵路警察局因查無女子身分，報請基隆市政府以無名屍處理，基隆市殯葬所將該無名女墓碑刻上「A092無名女」，埋葬於無主墓區。

直到2018年6月間，第三組長許耀彬分析及比對DNA，才確認該無名女屍為居住在中正區沈姓女子，讓已埋葬於無主墓區長達3年多的「A092無名女」，終於有名有姓不再是無主孤魂，沈女正名後，家屬也前去祭拜並將墓碑換名，並貼上沈女照片；沈女雖找到身份，但仍葬於無主墓區，一直沒有遷葬。

近期沈女兄長向許耀彬提到妹妹生前與爸爸感情最好，很想將妹妹遷葬到八里福德寶塔與先前骨灰供奉於此的父親安奉在一起，但因經濟困難，無力負擔遷葬費用。許耀彬得知後，轉介中華民國善願愛心協會提供協助，9日協會為沈女舉辦一場遲了6年的告別式，並邀請其家人及大學同學一起緬懷。

再由志工一路誦經陪著家屬護送沈女骨灰罈至八里福德寶塔晉塔安奉，與沈父相伴長眠。沈兄表示，很感謝警方、協會幫忙，讓離家6年的妹妹脫離無主墓區，不再是無主孤魂，今年農曆過年，妹妹也可以與父親「團圓」，長眠安息在一起。

(中時 )