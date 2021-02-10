鎂光燈下的明星個個光鮮亮麗，紅極一時之際，一場演出的收入，是許多人一輩子也賺不到的天文數字，不過當事業走下坡，為了維持生計顧不得明星光環，有的人到遊覽車上叫賣，還得忍受遊客鹹豬手，有的人則到平價火鍋店當服務生，令人不勝唏噓。

一、范植偉：

范植偉早期出道時，精湛演技不僅入圍金鐘獎最佳男主角獎，更以《鹹豆漿》奪下法國南特影展影帝，被譽為「梁朝偉接班人」，不過與王心凌分手後，不僅在網路貼出昔日親密合照，還爆料女方初夜不是給他，形象重挫導致在台灣近三年沒有戲約，便轉往大陸發展，改當幕後工作人員，返台後好不容易簽到合約，以為將東山再起，沒想到接下的卻是直播賣海鮮的工作，半年僅賺3600元，解約後改透過網路吸收粉絲授課，雖然僅開價3千元學費，但得磕頭拜師、還要捐加菜金、便當，詭異行徑令人卻步，如今則在連鎖火鍋店當外場服務生，相較同期發展的柯佳嬿、陳柏霖等人，令人不勝唏噓。

徐懷鈺身陷合約糾紛時，曾擔任律師助理替自己合約解套。（圖／中時資料照）

二、徐懷鈺：

「平民天后」徐懷鈺，岀道專輯銷量賣破百萬張，聲勢直逼張惠妹、李玟等歌壇天后，巔峰時期賺進的收入，就養活大半個滾石唱片，不過接連爆出耍大牌、棄養爺爺等負面新聞，出道短短3年，演藝事業就此跌落谷底，後來簽進新的經紀公司，原以為將重啟演藝事業，未料竟接連爆出陪酒風波、合約糾紛，不願意坐以待斃的她，經友人介紹轉任不支薪的律師助理，希望經由到法院見習替自己合約解套，雖然合約糾紛已經落幕，但聲勢不若以往，近年多在大陸接商演維持收入。

馬妞在遊覽車叫賣內褲，卻被男乘客伸鹹豬手摸屁股。（圖／中時資料照）

三、馬妞：

資深藝人馬妞，主持歌唱節目《新人歌唱排行榜》，及八卦性談話性節目《馬妞報報》走紅，近年則是轉型為購物台專家，不過前年瘋傳她在遊覽車叫賣內褲的影片，甚至還有男乘客伸出鹹豬手摸了她的屁股，但為了討生活只得隱忍，繼續裝沒事介紹商品，事後上節目時自曝多年前餐廳經營不善，積欠千萬債務，遭債主追上門討債，為了還錢拚命工作，導致健康狀況亮起紅燈，在家中暈厥好幾次，無奈向債主喊話：「你要留給我一條活路，我才能還錢嘛」。

郭世倫吸毒導致演藝事業崩盤，一度在墾丁大街擺攤、賣早午餐。（圖／中時資料照）

四、郭世倫：

郭世倫靠著演戲、主持多領域發展，一個月收入曾高達數百萬，不過被警方在住處搜出大麻後，演藝事業就此崩盤，之後更與前妻Nina簽字離婚，2人所生兒子則由前妻撫養，自己則是在台北找了月薪8千塊的咖啡廳工作，後來搬到墾丁，在墾丁大街擺攤、賣早午餐，賺取月薪約兩萬元的生活費，前年在臉書PO出自已經營的民宿外觀照，透露經營民宿維生，甚至還覓得第二春，宣告走出人生低谷。

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(中時新聞網)