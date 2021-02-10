男女到了一定年紀交往希望以結婚為前提，一名女網友苦惱發文表示，與前任男友分手之後，單身3年多期間一直在找尋對象，甚至花錢找介紹所相親，卻一直找不到適合的人，於是問網友，是否自己開的條件太高？此文引起熱議，網友看到她曝光的「擇偶5條件」酸說：「結婚想當少奶奶嗎？」、「真的看不下去了」。

這名女網友在「Dcard」發文表示，自己今年30歲，月薪4萬多，身高體重160公分，體重50公斤，長相中等。還說，跟月薪超過10萬的前男友分手之後，就一直找不到新對象「聯誼、網路交友我都試了」，甚至曾經花錢透過介紹所相親，最後還是沒有結果「是不是我的擇偶條件有問題？」。

原PO文中曝光她開出的「擇偶5條件」，分別是「外表不用太帥」、「身高不能低於170公分」，「中等身材」、「月薪10萬以上，工程師佳」、「要有車有房」。她表示，自己用這些條件去尋找新對象，不但處處碰壁，還會遇到很多奇怪的人，大多是年紀40歲左右，外在肥腫、要求是處女，講話把她當員工。

許多網友看到貼文認為原PO開的條件太高「年紀跟妳差不多的除非是富二代，否則很難達成這些條件」、「妳可能把有車有房想得太容易了」、「你在挑別人，別人也在挑你，不要認為男生就是要有房有車有錢，女生就不用，我看你只想結婚當少奶奶」，「這樣的條件真是看不下去了，我不行」。

於此，有人建議原PO降低標準表示「妳的條件真的太高了，加上妳說自己相貌普通，有錢的男生也會挑比妳年輕漂亮的好嗎，如果不降低標準，妳可能會找不到優質台男。

(中時新聞網)