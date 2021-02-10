在長輩眼中的晚輩，永遠都是長不大的小孩！一位女網友日前在臉書分享與長輩的對話，阿公每次見到她都會偷偷塞錢，就算確認過她的錢包有放錢，還是覺得不給過意不去，對於長輩滿溢的疼愛，原PO也忍不住感慨，「萬物瞬變，不變的是阿公阿嬤對我的愛。」

一位女網友5日在臉書社團《爆廢1公社》發文，開頭就寫下「阿公又在塞錢了」，同時配上水汪汪大眼的表情符號，女網友表示，她明明不停地向阿公解釋她有錢可以花用，但阿公仍放不下心，堅持要原PO拿錢包出來給他確認。

阿公雖然確認女網友的錢包裡有2800元的現金，但過不到2分鐘，阿公還是放心不下，向她遞了一張藍色的千元鈔票，更堅持要她收下；女網友更透露，先前和阿嬤出門吃飯時，雖只帶200元現金出門，但仍靠著信用卡與行動支付順利完成結帳，阿嬤卻還是堅持在餐後塞了一張500元給她。

原PO在文末感性的寫下，她今年明明都已經22歲了，但家裡的長輩依然把她當小孩子般，總是灌溉她滿滿的愛，更提到，「雖然時間過得飛快，萬物瞬變，不變的是阿公阿嬤對我的愛」。

原PO也拍下阿公遞給她鈔票的畫面，這篇文章曝光網路後，吸引逾2.6萬網友按讚，讓眾多網友感到心裡暖暖的，紛紛回覆，「有阿公阿嬤疼的人好幸福」、「懷念這樣的動作…過程就讓人感慨了」、「想念阿公阿嬤了」、「好好珍惜他們在的時刻」、「這篇好熱淚」、「給的是愛啊」。

(中時新聞網)