每年的4月，前橋公園內約有350株的櫻花盛開，赤城南側也有1,000株的櫻花綻放。從4月底到6月底，從赤城中部到山頂則是橙色杜鵑盛開的季節，而カネコ種苗群馬花卉公園的鬱金香花田則有花海爭妍。

從5月中旬到6月上旬，您可以在敷島公園門倉玫瑰園中欣賞到約600種、7,000株的嬌豔玫瑰。從4月至6月，各地美麗的鮮花將前橋妝點得繽紛而燦爛！

春天是前橋市百花綻放的季節

赤城山是前橋市的象徵。赤城大沼周圍環繞著七座山脈，到了春天，就成了新綠植物及杜鵑花的寶庫。您可以體驗健行和悠閒的自駕旅遊，一面享受舒適的春風吹拂，一面欣賞赤城山的壯麗景色，慢遊其間的美食、花卉名景和休閒場所。

日本櫻花百選勝地．赤城南面千本櫻

被選為「日本櫻花百選勝地」之一的賞櫻勝地，樹齡約60年的染野吉野櫻綿延盛開了約1.3公里。粉色的櫻花隧道和黃色的油菜花田形成搶眼的色彩對比，相當迷人！

地址：前橋市苗ケ島町2511-2

被選為日本櫻花百選勝地之一的賞櫻勝地，粉紅色的櫻花隧道相當好美。(圖／行遍天下提供)

關東地區賞杜鵑．赤城白樺牧場

關東地區最著名的賞杜鵑景點之一。從6月初到6月底，有10萬株的蓮華杜鵑盛開，特殊的橙色花海綿延遼闊！從6月到10月，公園裡飼養的5隻可愛的綿羊開始登場，可近距離觀賞。

地址：前橋市富士見町赤城山1-14

關東地區最著名的賞杜鵑景點之一赤城白樺牧場。(圖／行遍天下提供)

赤城神社參道松並木&山杜鵑

長達3.2公里的松木林道，大約有1,000棵樹齡在80至400年的紅松樹和黑松樹。松樹林的下方則種植了約4,000棵山杜鵑。5月初，山杜鵑盛開。松木林道化身為壯觀的山杜鵑大道，美不勝收！

地址：前橋市三夜沢町114附近

赤城神社參道6月開滿山杜鵑。(圖／行遍天下提供)

カネコ(KANEKO)種苗群馬花卉公園

在カネコ(KANEKO)種苗花卉公園，一年四季都可以欣賞到當令的花卉，包括鬱金香、杜鵑花、玫瑰⋯⋯等，依據各種花卉的盛開時節，還會舉辦大型的花卉慶典，園內花香四溢，令人心神愉悅！

地址：前橋市柏倉町2471-7

營時：3～10月：09:00～17:00，其他時間：09:00～16:00

門票：4～6月：720日圓，其他時間：610日圓

群馬花卉公園一年四季都有花卉可以欣賞。(圖／行遍天下提供)

入住日本重要文化財產．臨江閣

臨江閣是前橋市引以為豪的旅館，也是國家指定的重要文化財產。這幢近代日式木造建築，由主體建築、別館和茶室組成。主樓迎賓館於1884年9月由當時的群馬縣縣令楫取素彥(Motohiko Katori)、市長和有志之士倡議建造。參觀館內的工藝與設施，懷舊氛圍令人彷彿穿越時空、回到過去。入夜後，臨江閣也特別打造燈光秀，增添偉大建築的榮耀與光彩。

地址：前橋市大手町3-15

本文作者:行遍天下

(本文摘自《行遍天下2月號341期》)

《行遍天下2月號341期》

(中時新聞網)