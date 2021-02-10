有「小李玟」美稱的實力派歌手陳予新，日前進軍當紅的網路影視圈，開設YouTube節目《同食》，跟藍帶大廚Powell一同挑戰料理的世界，在第四集節目中，跟上時事腳步，推出「豬」料理，豬肉不僅是全世界最廣泛食用的肉品，也是台灣人最喜愛的肉類之一。

本集影片開場，藍帶大廚Powell和陳予新拍胸口保證，用的絕對是台灣出產的豬肉，開玩笑說：「我們想買萊豬來試煮吃吃看，還真的買不到，每問一個店家，店家都非常緊張回答沒有賣沒有賣，哈哈哈哈！」，而這次Powell展現一貫高水準，準備了創意料理「爐烤豬包薯」，陳予新則是煮非常下飯的「梅干燒肉」，予新強調華人一定要有主食，有主食就必備下飯菜，兩人的菜式更顯出「同食」主題，一樣的食材可以變化出不同料理！

陳予新獨門「梅干燒肉」，藏了讓味道清香的秘密食材。(陳予新提供)

陳予新表示，梅干燒肉靈感來自家人，從小就常吃這道菜，因此每次思念家鄉菜，必定會想到這道，是她很喜歡的料理之一，至於梅干菜的挑選準則，陳予新有獨門絕活，就是逛一家雜貨店時，聞到的味道越濃烈，她就立刻買單，這集的梅乾菜就是這樣買來的，而大廚powell則發揮強大實力，豬肉撒上香料起司粉，再鋪上起司片，並將加入中式食材的馬鈴薯泥包在最中間後捲起，最外層再用豬培根包裹，進烤箱烤到微焦，再淋上楓糖，味道超級豐富。

兩道菜呈現給來賓時，眾人都說予新的梅干燒肉有股清香，味道既熟悉又新潮，但猜不出來到什麼是加了什麼配料，心裡疑問未解超難熬，其實陳予新在剛開始備料時，已經洩漏答案，想知道到底是什麼獨特的味道？就大家點擊收看第四集《同食》囉！

予新及大廚Powell表示，新冠肺炎疫情漸趨緩和，之後每一集的《同食》，都會邀請特別來賓及觀眾朋友到現場同樂加品嚐美食，不但看得到也吃得到喔！

(中時新聞網)