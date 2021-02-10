今年農曆年假放得早，小年夜就開始放假，讓過年返鄉車潮可說是提前啟動！如果你正巧趕上了這一波車潮，卡在車陣中的話，不用擔心，為你備好5大平台塞車歌單，讓你無論是幸運的一路順暢開到家，還是抓不對時間點苦塞在路上，都能夠靠著動感的歌曲提神醒腦一番！

【MyMusic 精選年度必聽好歌與過年喜氣歌曲陪伴你】

年假期間需要駕車出遊嗎？MyMusic編輯台嚴選值得一聽再聽的華語、西洋、日韓年度必聽30選。創作才子韋禮安、李英宏盧廣仲、瘦子、BTS防彈少年團和Dua Lipa等藝人的必聽歌曲都在其中；另外，MyMusic也推薦「牛年旺返 新年快樂 喜氣紅歌」，納入群星報喜，祝福每一位用戶喜氣年年旺旺來、恭喜發財好運到、人氣長紅紅翻天。

【friDay音樂挑選經典台劇與連假出遊High歌讓你唱到嗨】

2020年太忙碌總是沒時間好好靜下來聽點歌，放鬆一下嗎？趁著連假開車返鄉或是出遊的機會，好好來聽一波經典熱門台劇主題、片尾曲和插曲吧！如果覺得還不過癮，friDay音樂還祭出連假出遊嗨唱歌單，耳熟能詳、朗朗上口的夯歌都在其中，不怕你不會，就怕你唱到燒聲啊～

【Apple Music祭出10組藝人精選歌單 陪你過新年】

今年Apple Music 邀請 2020 年活躍於華語樂壇的十組音樂人（椅子樂團、瘦子E.SO、孫盛希、楊千嬅、阿朵、五條人、艾熱、小塵埃、馮允謙、向洋），為樂迷選出各自的新春私房歌單，讓你不僅透過歌單一窺歌手們一整年的創作探索與思考，也能順著歌曲旋律奔向「牛」氣沖天的 2021 年春節！用戶若將 HomePod mini 升級到 iOS 14.4，家人將支持 U1 晶片的 iPhone 靠近 HomePod mini，即可查看並控制 HomePod mini 上播放的內容；也可下達語音指令「嘿 Siri，播放春節歌單」 ，讓 HomePod mini 為大家播放「傳統春節音樂代表作品」 等經典曲目，更添一份傳統年節滋味。

【KKBOX讓同行友人聽見你的音樂品味】

講到聽音樂這回事，絕對是很私人、很獨特的一件事。若是你期待在新春出遊期間，有機會跟身邊的家人好友分享你的音樂品味，不要錯過KKBOX為你送上的兩大歌單「華語經典新唱，蹦出新滋味」、「欸！這首你要聽！小編私推好歌」，讓家人朋友們聽見你最愛的歌曲，聽進你的心坎裡！

【Spotify為你送上經典塞車歌單 英文歌曲來一波】

塞車時想聽點不一樣的歌曲嗎？覺得中文歌曲因為語言的緣故，反倒容易讓你在開車時後分心嗎？不用擔心，Spotify為你挑選的塞車歌單送上了經典英文歌曲，絕對讓你一聽旋律就來勁！

希望上述貼心的歌單，能陪伴你與家人度過一個開心的年節時光，成為你一路上最暖心的空中好友！

(科技)