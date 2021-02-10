農曆春節到來，過年期間免不了要到親戚朋友家拜年，要帶什麼伴手禮最令人苦惱。一名網友在PTT上列出10個選項，詢問大家「過年想收到什麼樣的禮盒？」沒想到貼文一出引起網友熱議，不少網友答案一面倒，令人意外。

新冠肺炎疫情籠罩，許多原本會趁過年期間出國度假的民眾，今年可能都得乖乖待在家，與家人朋友團聚，挑選伴手禮也是一門學問。原PO在PTT發文詢問，是否有人也跟他一樣正在為送禮傷腦筋？他舉出下列10種禮盒，詢問大家如果是收禮物的一方，可以接受或比較想收到哪種類型。

1.超商/量販零食禮盒 (海苔、蛋捲、泡芙、新貴派、堅果...等)

2.手工餅乾/常溫小蛋糕 (曲奇、酥餅、牛軋糖、堅果塔、達克瓦茲、瑪德蓮、可麗露.等)

3.冷藏甜點蛋糕 (法式塔派、生乳捲、乳酪蛋糕、巧克力蛋糕、各式奶油蛋糕...等)

4.中式傳統糕餅 (鳳梨酥、芋頭酥、蛋黃酥、綠豆椪、紅豆麻糬餅、太陽餅...等)

5.醬料/加工醃漬品 (XO醬、臘肉、烏魚子、肉鬆、肉乾...等)

6.年菜 (佛跳牆、雞湯、豬腳、蘿蔔糕、米糕...等)

7.養生補品 (燕窩、雞精...等)

8.水果

9.酒

10.茶葉/茶包

貼文一出，引起不少網友討論，綜合網友意見，沒想到「海苔」及「茶葉/茶包」兩大類受到不少人青睞，有網友指出，因為從小看到大的海苔廣告令人印象深刻，小時候收到小包裝的海苔都會很開心，而且海苔可以放比較久，老人小孩都適合。

有網友分析，由於「零食/海苔」及「茶葉/茶葉」這類禮盒，不但實用又不會馬上過期，就算長途攜帶也比較沒有壞掉的風險，零食類的餅乾禮盒通常也會比糕餅先被吃光，因此接受度較高。

除了海苔及茶葉以外，也有人回應「之前收過生巧克力塔，超讚」、「如果是吃的，想拿到堅果」；還有人歪樓留言「帥哥」、「正妹」、「台積電股票」、「黃金」、「錢」、「PS5」、「房契」、「特斯拉鑰匙」，笑翻眾人。

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(中時新聞網)