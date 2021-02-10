過年就是要吃得澎湃！但你想好要怎麼吃了嗎？防疫期間，這次不妨選擇推出超多新春套餐的達美樂，線上刷卡不用出門，並透過外送零接觸的方式拿到餐點，讓人享受安心又美味的饗宴！

由於疫情持續延燒，春節連假更不能忽視全民防疫。衛福部建議國人吃團圓飯時，盡量以公筷母匙夾菜；若情況允許，採用點餐分食的方式更好，因為可以減少唾液接觸及交叉感染的可能性。因此，隨call即到「披薩」就成為多人的優先選擇，可以省去買菜、備料、烹煮的繁瑣過程，又能做到分食防疫的作用，實在是一舉數得。

黃金龍蝦牛肉披薩新年套餐 過年篇10秒

為了迎接春節的到來，達美樂針對不同族群及喜好，推出各式多元化的套餐組合，從適合小家庭的「新年組合套餐」，到適合大家庭的「Happy牛Year澎湃餐／海派餐」都有，而且春節期間達美樂全台門市皆不打烊，除夕則營業至晚上7點。

新年組合套餐只要1199元起，是小家庭的最愛。(圖/達美樂提供)

達美樂還貼心地針對大家族，提供了2組優惠套餐，分別是「Happy牛Year澎湃餐」，內容物有大帕瑪滋心披薩2個、大披薩2個、轟炸雞腿8支、四喜拼盤1份、烤雞翅拼盤1份 (8腿8翅)、蘋果酥6塊及大罐可樂2瓶；「Happy牛Year海派餐」則是包含大披薩4個、轟炸拼盤1份、四喜拼盤1份、烤雞翅拼盤(8腿8翅)、香烤蘋果酥6塊及大罐可樂2瓶。2種搭配讓多人聚餐有了更多的選擇。

達美樂貼心地特別為大家族推出大份量組合。(圖/達美樂提供)

除此之外，達美樂提供線上點餐、刷卡服務，消費者不用出門覓食，只要在家動一動手指，等待熱騰騰又美味的披薩送到家即可。達美樂也提供零接觸取餐方式，消費者可以選擇指定放置餐點的地點，減少雙方接觸，徹底落實健康防疫，而且網路訂單滿額可享好禮4選1 (香酥千層棒、香蒜巴掌麵包、玉米濃湯、1.25L可樂)，享受美食加量不加價！最後，若是消費者想出外踏青野餐，達美樂啟動全台超過400個景點直送服務，讓你不用煩惱吃什麼，一樣動動手指就能輕鬆下單，快速吃到熱騰騰地美味披薩！

達美樂啟動全台超過400個景點直送服務，出門在外一樣能夠吃到熱騰騰的美味披薩。(圖/達美樂提供)

全台門市春節不休息，照常營業（除夕營業時間於19：00結束）

客服專線：0800-291-252

(中時新聞網)