農曆年節除了是一年之中家族團聚的難得時光，也是許多人除舊布新、 安排出遊的最佳時機。面對新來臨的一年該如何作好準備與整理，另外出外走春又該如何善用工具安心出門，善用多樣化Google 平台工具，便可順利度過美好春節！

【年前準備 Google 助理與 Google Nest 智慧音箱讓你事倍功半】

過年將近即將迎來全家圍爐的日子，但每次準備食材或整理家務實在是忙不過來，這時就讓生活最佳幫手 Google 助理協助完成過年大小事，不動手安排每日行程，不論是早上去市場或是拜訪親戚家，讓 Google 助理幫你記住所有行程。此外在各種採買的行程總是無法一次買好所有東西嗎？呼喚 Google 助理建立「購物清單」，將所有待採買的物品列入清單，讓年貨採買行程更智慧！

年前太忙碌以致沒時間作好大掃除，但隔天親戚們就要到家裡了該怎麼辦呢？使用 Google Nest 智慧音箱並串接所需家電包含洗衣機、掃地機器人及除濕機等，呼喊「Ok Google」無須動手便能輕鬆完成打掃與家事。此外打掃期間，呼喚 Google Nest 裝置 撥放「放鬆音樂」，優雅又輕鬆度過大掃除！

透過 Google 助理輕鬆建立年貨清單(左），善用Nest 裝置串聯智慧家電輕鬆完成大掃除。（Google提供／黃慧雯台北傳真）

【除舊換新整理心情 善用 Google 相簿輕鬆回顧滿滿回憶】

過年要拍各種新衣照、家庭合照，但一年份的照片讓你的手機記憶體即將爆滿嗎？只要下載 Google 相簿並連結網路輕鬆上傳手機照片，另外點選「釋出空間」清除已經備份好的相片，一鍵釋出內部記憶體空間

除夕夜的歡樂時光，想要找先前旅遊的照片來跟家人們分享卻一直找不到，使用 Google 相簿更新後的「搜尋」分頁，新增相片和影片的互動式地圖檢視功能，透過雙指撥動及縮放地球，就能輕鬆瀏覽旅遊相片或是查看家鄉周圍自己曾拍攝過的相片與地點

想要好好整理照片方便欣賞但不知道從何下手，Goolge 相簿幫你「款好好」！打開Google 相簿後選擇「相片」分頁，並點選頂端的「回憶」功能，Goolge 相簿智慧化自動整理近期精選照片、多年前的這天以及與家人朋友共度的美好時光；此外也可以透過相片庫頁面的「電影」功能，透過多張相片製作專屬於你和家人朋友的回憶，不用動手就能製作年節回顧影片！

透過 Google 相簿「釋出空間」功能，一鍵清除已備份照片（左）；Google 相簿「搜尋」分頁中的地圖檢視功能，可以輕鬆瀏覽過往旅遊相片。（Google提供／黃慧雯台北傳真）

【春節出門防疫避人潮 Google 地圖幫你輕鬆出外走春】

過年期間想要出外走春感受年節氣氛，但發現到哪裡都是人，善用 Google 地圖「即時路況」顯示塞車路線，避開塞車路線掌控旅遊交通時間，高效率輕鬆抵達目的地！除此之外搭乘大眾運輸也是不錯的選擇，Google 地圖提供的公共運輸擁擠程度的預測，提供即時車廂擁擠狀況，輕鬆避開人潮高峰避免安心出門。

想與家人朋友在春節期間一起好好吃個飯，但熱門餐廳總是高朋滿座訂不到位，但在家吃又懶得煮飯嗎？Google 地圖可以直接查看餐廳是否提供外帶選項，外帶回家也能有美好聚餐！

Google 地圖「路況」圖層能顯示當前車流情況，提前避開塞車路段；Google 地圖提供即時公共運輸擁擠預測；前往熱門景點之前，透過 Google 地圖「熱門時段」即可查詢即時人潮擁擠程度。（Google提供／黃慧雯台北傳真）

以上Google平台的多樣化工具與技巧，你是否都學會了呢？新的一年可以多多學會運用數位工具，讓自己從新年之初就知道如何事半功倍，過個得勝的一年！

(科技)