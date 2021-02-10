台灣隨處可見土地公廟，運勢命理網站「旺好運」分享，只要是想祈求的事項都可以跟土地公說，無論是事業、金錢、桃花等都可以，土地公簡直是人民的地方保母，但許多人卻不知道去拜土地公要帶哪些供品，其實只要準備馬鈴薯、麻糬、酒，即可和土地公「搏感情」，讓今年順順利利。

土地公是掌管我們財運的正神，每個月初二、十六，都是拜土地公的日子，每年農曆二月初二一般視為土地公的生日，即「土地誕」，正確的說法為土地公任職日，又稱為「頭牙」。工商界就以此為新年度第一個祭拜土地公的日子，並同時準備三牲及豐盛的供品為土地公慶生，也慶賀祂的到任，希望藉由祂的庇佑，今年能夠得到平安豐收。

工商界老闆們也利用這天來宴請所有員工，而這一天又是二月仲春之始，因此儀式又稱為「喝春酒」，期盼所有員工在這新的一年中，能為公司努力打拚。

※跟土地公搏感情秘訣大公開：

因為土地公與人民親近，所以在祭拜上禁忌不多，傳統上以子時祭拜最多，祭品主要以土地公最喜歡的馬鈴薯、麻糬、酒三大系列為主，加上個人準備的牲品、水果都可以。為什麼會以馬鈴薯、麻糬、酒三大系列為主？主要是因為拜「馬鈴薯」吃到老、「麻糬」黏錢、「酒」活的長長久久。

祭拜地土地公不只求財，還有人求子得子，拜完的民眾，可以摸摸廟前的土地公，鬍鬚代表長壽、元寶求發財、柺杖加官進祿。所以過年去拜土地公的時候，別忘了要帶馬鈴薯、麻糬跟酒去，說不定拜完真的能心想事成中大獎。

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(中時新聞網)