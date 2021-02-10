農曆春節即將來臨，你想好要怎麼渡過連假了嗎？除了吃喝玩樂、睡大覺外，趁著春節之時「試手氣」，也是不錯的選擇。台灣運彩過年期間，再推經銷商各項投注好康服務，包括2月10日至2月16日間運彩投注服務不打烊，以及籃球特尾樂獎金加碼等等，讓大家好運連連發。

運彩過年24h不打烊 守歲試手氣正夯

運彩經銷商王譽叡表示，過年期間選擇24小時不打烊，最適合全家一起到店裡看球賽、買運彩，家人透過觀看喜愛的運動賽事，可增加親情與互動外，還能在討論賽事後再投注更有樂趣，也因此過年期間業績都比平日好。

運彩經銷商在春節連假照常營業，可以為民眾提供更多的好去處。(圖/中時新聞網攝)

對運彩迷而言，買運彩不單只是贏的機率，最吸引人的地方還是決定投注的過程，在看球賽時除觀注球隊表外，再參考一些專業分析，讓投注運彩的刺激感大幅增加。同時每消費100元就會有10元挹注作為運動基金，在買運彩的同時更支持了台灣體育人才培育及發展，讓買運彩成為有意義的事情。

買運彩試好運，不能不知的運彩好康訊息。(圖/中時新聞網)

說到過年買運彩試好運，就不能不知運彩的好康訊息。台灣運彩在過年推出「買運彩好WIN到」，並公布新春最好康的消息如下：2月3日至2月16日籃球特尾樂獎金加碼最高8000倍；2月8日到2月16日NBA、足球、排球加碼開賣；2月10日至2月16日春節連假24小時注服務不打烊。詳情請上台灣運彩官網。

(中時新聞網)