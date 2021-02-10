名人堂球星賈奈特(Kevin Garnett)最近向媒體談起當代的NBA球員，「我不認為20年前的球員能夠生存於現在的比賽。」賈奈特的球員生涯橫跨1996年至2016年，同時見過上一代與當代的頂尖球星，他讚嘆現今球員的三分外線能力，比上個世代是完全不同的層級。

賈奈特對《紐約時報雜誌》說：「我要你站上場，從一邊的底線衝到另一邊，然後停在那一小塊區域投出三分球。我要你連做10次，仔細想想自己有多累，因為這是現在球員48分鐘都在做的事。」

NBA球員在三分線外的戰力大幅進化，加上攻防規則的推波助瀾，徹底改變比賽的風貌。例如hand-checking規則允許防守者直接伸手阻擋進攻球員，2004年修改規則，只能對禁區或背框者使用。

賈奈特說：「你能想像禁止用手去阻擋麥可喬丹(Michael Jordan)嗎？現在這樣讓進攻者有很大空間，只要你有創造力和決心就有機會成為優秀的進攻者。於是有諾威茲基(Dirk Nowitzki)的單腳後仰跳投，約基奇(Nikola Jokic)的再進化，柯瑞(Stephen Curry)的超遠神射，還有像是克雷湯普生(Klay Thompson)、利拉德(Dame Lillard)這些革新比賽的人。」

某些傳統派的前輩看不慣現在NBA賦予進攻者的龐大優勢，但是賈奈特不同，他曾是年度最佳防守球員、12次防守前三隊，但碰到現在這些年輕人，他自己也沒把握能應付。「就算是上一代的後衛來到今天，他們也會被戲耍跌倒而折斷膝蓋的，現在的比賽真棒。」

(中時新聞網)