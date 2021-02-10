農曆春節將至，又到了年終獎金發放的時節，受到新冠肺炎疫情衝擊，各行各業的年終獎金「行情」可謂是幾家歡樂幾家愁……；不過，也是因為疫情的影響，民眾對於自身健康問題愈來愈重視，連帶也帶動了個人保險意識的覺醒，小花平台提醒，值此非常時刻，多了一筆額外的年終獎金收入，一定要好好善加利用及規劃，做好完整的壽險、失能、癌症、醫療保障，把錢花在刀口上，以因應未來不可知的風險！

歲末除舊佈新 保單依3原則買對、買夠

根據人力銀行調查顯示，今（110）年國內有超過6成企業確定會發放年終獎金，預估每位員工平均可以拿到0.94個月年終獎金，相較於去（109）年縮水了大約0.14個月、平均少了4.2天。

小花平台保險顧問指出，自從前（108）年底疫情爆發以來，迄今仍看不到「盡頭」，特別以今年來說，不論年終獎金多寡，都應該好好地把握住，只要懂得善用、利用，還是有機會放大的，「不要忘了從中提撥一部分金額犒賞自己與家人，找到『被需要感』，提高個人的職場續航力，其他剩餘的金額再視個人狀況強化風險抵禦並多元化配置資產。」

小花平台保險顧問進一步以初入社會的小資族為例，一般而言，每月薪資收入多用於支付日常生活開銷、存款較不充裕，多了一筆年終獎金額外收入，不妨重新檢視手中的保單是否符合現階段自身需求，「面對許多無法預期、突如其來的疾病或是意外，適時補足醫療保障缺口，絕對有其必要！」以下提出3原則教你依序補強：

原則1、先保「大」、再保「小」

所謂的「大」是指損失幅度大的風險，諸如：身故、重病或是失能等緊急、重大、不可逆的事故，可能動輒就要數十萬元甚至上百萬元，不啻為一般家庭的重大經濟負擔，建議優先考慮意外險、實支實付型醫療險、重大疾（傷）病險、失能扶助險等險種來轉嫁風險、銜接財務缺口。

此外，所謂的「小」是指一般常見的醫療費用，像是病房費、自費雜項開支等，可能只需花費數千元即能解決，相較於前述的「大」風險，是比較可以承擔得起的，可以放在第二順位著手規劃。

原則2、以「低」保費買「高」保障

說到以「低」保費買「高」保障，如果以壽險保障來看，在相同保險金額、相同投保條件下，定期壽險保費比終身壽險來得便宜，尤其愈是年輕、其保費差距愈大，對於初入社會的小資族而言，不妨以高額定期壽險搭配小額終身壽險，「用低保費買到足夠的保障，有多餘的錢可以再規劃其他的險種。」

另一方面，小花平台保險顧問建議，除了「終身型」保險外，也應該盡量避免「還本型」保險，這類保險通常保費高、保障低，需要繳費一段時間後，才能慢慢領回先前已投入的保費，這中間過程也已投入了不少時間和金錢。

原則3、先保「近」再保「遠」

最後一個原則，小花平台保險顧問直指，在今天少子化、老年化的時代，年輕人應依輕重緩急優先考量重大風險保障項目，再進一步思考未來可能發生的風險，「以壽險、意外險、醫療險、失能扶助險、重大疾（傷）病險為優先考量，行有餘力之後再來考慮如何轉嫁長壽風險，讓未來的財務生活品質可以得到足夠的保障。」

好萊塢名人理專4建議教你聰明放大年終

看完如何善用年終獎金強化個人保障後，以下小編另外整理美國好萊塢名人理財專家提供給年輕人的4點貼心小提醒，教你妥善做好金錢管理與財務規劃、年年放大年終獎金，聰明理財也輕鬆花錢，開心迎接即將到來的新年！

(中時新聞網)