快過年了，又到了婆媽、媳婦們如火如荼地準備年菜的時候，你是否也正在構思今年要準備哪些年菜？依照中國傳統習俗，過年時，家裡的冰箱、米缸要隨時補滿、不可空空如也，象徵著家中常年衣食無虞……；也因此幾乎挨家挨戶每到過年期間，冰箱總是塞得滿滿的，自然也就留有不少剩菜剩飯，本周小花平台專題以此角度切入，提醒你：「其實你不是沒有錢，只是錢到處散落，才會看不見。」，並看看日本人氣理財顧問的親身體驗：如何不需面對數字、只要懂得整理「冰箱」這個金錢通道，即便不用省吃儉用也能有效減少浪費……，究竟是怎麼做到的，以下一起來了解。

整理好7個金錢通道，你也會變有錢！

在今天萬物皆漲、薪水凍漲的時代，你是否曾經因為生病、失業或是為錢所苦而差點吃土？到底該如何終結「貧庸」？日本人氣理財顧問市居愛在其所著《金錢整理：只要收拾存摺、冰箱和另一半，錢會自然流向你》一書中，一語道破了問題的癥結所在：「你沒有錢的真正原因在於，金錢的『通道』雜亂無章，無怪乎會沒有錢！」

至於何謂金錢的「通道」？市居愛在該書中洋洋灑灑列出7個金錢的「通道」：

通道1、整理皮夾

市居愛認為，皮夾反映著每個人的「內心」，錢財每天出入的皮夾，可說是最容易散亂的金錢「通道」，因此列為首要目標。

通道2、整理存摺

細想一下，你有幾本存摺？市居愛建議，每個人只需1本存摺就好，「擁有太多本存摺，除了難以掌握金錢流向外，還可能忘記某本存摺裡還有錢，甚至在不同帳戶間轉帳也會平白衍生出手續費的支出。」

通道3、整理冰箱

此一通道正好與過年採買、囤貨備年菜有直接關係，要特別小心的是，冰箱裡的食物等同金錢，買得太多、容易腐爛變質；同理，金錢也跟著在冰箱裡慢慢地縮水了。

通道4、整理記事本

市居愛提醒，別再死命地記帳了，只要記得在記事本裡寫下3件事，就一定存得了錢，這3件事分別是記錄下每天的行程與花費金額、額外寫下周日錢包裡剩下的餘額並把沒有打開皮夾的日子特別做上記號。

通道5、整理負債

在一般人普遍的認知裡，所有的負債就是借貸行為，像是房貸、車貸、學貸……等，而市居愛對其的定義更為廣泛：「凡是那些會有固定現金流出的事物，都可以稱為負債。」

(中時新聞網)