再過幾天就是農曆春節了，又到了包紅包、收紅包的時節，可能有許多小資上班族不免要抱怨：年終獎金還沒有領到，就要先掏錢出來準備紅包錢……；說到紅包要包多少錢這檔事，可是一門大學問，其中有許多眉角，不說你不知道，本周小花平台以紅包為題，提醒你在包紅包之前先停、看、聽，像是紅包金額給不同對象要包多少才不失禮數、包紅包有哪些禁忌等；此外，拿到一筆紅包錢後，該如何使用規劃？花掉、存起來或是用作投資理財？以下一起來了解。

掌握8重點教你過年怎麼包紅包

每到過年期間，孩子們最開心的就是領紅包了！有關過年紅包要怎麼包，有哪些眉角需注意？以下整理8個重點：

重點1、包紅包的錢要用新鈔，意謂「煥然一新」！

重點2、紅包袋要用全新的、不能用去年剩下來的。

重點3、紅包金額要雙數（9也可以）、避開不吉利的「4」。

重點4、包給長輩的紅包逐年增加，代表愈來愈多的祝福。

重點5、包給晚輩的紅包要一致，表示一視同仁、不偏心。

重點6、包給晚輩的紅包不要比長輩還多，算是一種禮貌。

重點7、紅包袋不封口，象徵財氣得以流通才能活氣生財。

重點8、拿到紅包錢後不能馬上就花掉，以免有漏財之虞。

在了解完過年包紅包需特別留意的眉角後，再來看看過年紅包行情，包給不同對象要包多少才不失禮數？

祖父母等「公嬤級長輩」：一般3,600元、加碼6,600元↑。

父母、公婆：一般6,600元、加碼12,000元↑。

親友小孩：一般1,200元、加碼2,000元↑。

其他小孩：一般6,00元、加碼1,000元↑。

(中時新聞網)