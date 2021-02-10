為了迎接農曆新年，各家各戶忙著除舊布新，過程中總會翻出不少回憶物品。一位鄉民在整理家中陳年雜物時，翻出一箱體積龐大的整理箱，打開一看卻發現裡頭有13罐未拆封的洗衣機清潔劑，才發現這些是原PO癌逝3年的母親購買的，因此這一翻出，讓原PO鼻頭酸酸的，感慨母親做事周到的不可思議。

一位女鄉民7日在批踢踢笨板發文，標題寫下「媽媽留下的愛」，她表示，上周趁著農曆前最後一個假日，鼓起勇氣要把家中的陳年雜物好好整理一番，打算曾已經堆積三年的雜物區開始下手。

當原PO前往堆放雜物的後陽台時，陽台的洗衣機旁則擺放一個相當大的整理箱，但這只整理箱除了原PO的母親之外，無人知曉內裡究竟放著何物，而原PO的母親早在三年前即因罹患胰臟癌而離世，因此這些年來，家人總覺得那是媽媽在使用的物品，一直都未打開查看。

原PO在7日做好準備，鼓起勇氣打開整理箱一看，裡頭卻擺滿了滿滿的、全新的13罐洗衣機清潔劑，原PO笑笑地向和母親喊話，「媽媽，您是把這後半輩子的所有的洗衣機清潔都包下來了嗎？」原PO看著這箱清潔劑，頓時心中相當感慨，因為母親總是設想如此周到，預先留好了清潔劑。

另外一提，原PO則在文末自我吐槽，「其實我們家的洗衣機都是請專業人士清潔，加上我們也太晚才發現了吧」，但對於母親的「預先準備」，還是讓原PO感到有些可愛。

文章發布後，火速被鄉民推爆，紛紛留言回應，「暖暖的感覺」、「雖然原po媽媽已不在了，但媽媽對家人各種『可愛」的付出一定永遠活在你心中的」、「原文好甜」、「好溫馨的大掃除～祝福你們一家和笨版的大家送舊迎新」、「整理家人遺物的後座力真的很大，邊收邊哭」。

(中時新聞網)