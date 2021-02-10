為迎接農曆新年，政治人物要與民眾更加貼近，時常會準備年節小物，藉此拉近彼此距離。而今年適逢新冠疫情，有立委更因應疫情送口罩，也有人推出「牛轉乾坤」Q版貼圖，祝福大家新的一年、有新的契機。

為迎接新年，國民黨立委費鴻泰推出「牛轉乾坤」Q版貼圖，祝福大家新的一年、有新的契機，而今年的「牛轉乾坤」也是費鴻泰推出第四個原創貼圖，一組16張的「日常用語」貼圖，可用於賀年祝福與每日問候的表情貼圖，非常合適於春節假期與平日期間，用來聯絡友情。

另外，過年大家總是需要紅包袋，據《TVBS》報導，國民黨立委林奕華表示，「以前我都在紅包袋上面會印字，民眾都會反應這樣不好用啦，所以今年我們就做的方法是，我就用一張紙。後面附上無任何圖案的紅包袋方便民眾使用」。她也在臉書宣傳，要民眾拿紅包袋莫忘反萊豬雙公投連署。

至於民進黨立委蘇巧慧的春節小物，則是準備了各項實用又討喜氣的物品，包含2021巧年曆墊版、 Q版巧年曆海報、 平安幸福巧海報，還有菜瓜布和新年聯名春聯，相當有過年的氛圍。而立委們用盡巧心思，其實都是想讓民眾有個好彩頭和有美好的一年。

立委蘇巧慧準備新年小物。(取自蘇巧慧臉書)

然而，今年新冠肺炎疫情升溫，考量目前以防疫優先，官員暫停拜廟行程，蔡英文總統及副總統賴清德今年春節也不安排拜廟；總統府發言人張惇涵表示，以「防疫優先、降低群聚」為原則，總統、副總統今年春節期間沒有安排廟宇參香行程。

(中時新聞網)