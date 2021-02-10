置產建設最前線！贏家先鋒首選

住林口幸福好好！【原昕吾境】迎向3強輝煌年代

後疫情時代，加上貸款低利率，房市市場熱絡，其中以大台北來說，又以林口討論度高，原因在於在地機能趨於成熟，房價也相較台北市親民，成為許多自住客移居首選。

【原昕吾境】建築植心，樹已成林

職人監造DNA，美好未來將屆

即將開案的【原昕美學】，因鄰近三井outlet、家樂福賣場，更近捷運林口A9站及交流道，無論是通勤或是開車族非常便利。林口新市鎮尤以雙商圈核心區域，稀有美土整合不易，【原昕吾境】位居繁華林口商圈，鬧中取靜更是難得！5分鐘內享受校園、公園與商圈10分鐘內抵機場捷運與中山一高，因此尚未開案即有多組客戶詢問度。

▲三井不動産集團要將MITSUI OUTLET PARK林口旁之「林口媒體園區」打造成展開複合式商業設施。(圖/業者提供)

▲家樂福商圈生活機能一應俱全。(圖/業者提供)

【原昕吾境】多座公園環繞，城市之肺涵氧樂活；步行校園好境，教育接送輕鬆；聚焦國際跳板，多所國際學校，知識跟世界同步；雙商圈中心富域一次購足，連線多座商場應有盡有，繁華轉靜繁囂止步「原昕建設」唯美規劃，以簡馭繁雕琢最match生活空間的2~3房雙衛浴，運用自然概念，結合環境本身條件，職人肇基迎向美好，品牌心築即將公開！

▲周邊環境清幽，附近就有氧扶輪公園。(圖/業者提供)

林口媒體園區 限量美宅2-3房

預約專線02)2608-9000

迎賓會館：林口區 文化三路一段、仁愛路二段口（醞釀揭幕敬請期待）

(中時新聞網)