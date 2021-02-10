隨著自媒體的興起，不少年輕漂亮的女孩為了吸眼球，不惜祭出養眼鏡頭搏出頭，有名年僅25歲的越南正妹武惠玉鳳（Pong Kyubi），不僅在IG貼出火辣艷照，還在YouTube設立「性感烹飪」頻道，每支影片幾乎都沒穿內衣煮菜，雖然迅速在網路爆紅，但遭到部分保守的網友攻擊，集體檢舉要求關台。

武惠玉鳳身高168cm、體重55kg，留著一頭黑色長髮，臉蛋標緻甜美，還有超級惹火的好身材，而她也不吝嗇秀出同胴體，常常PO出逼近裸體的照片，偶爾還會加碼露暈、露點，甚至穿著情趣內褲M字腿，私密處若隱若現，讓網友直噴鼻血，追蹤數也節節高升，IG擁有近30萬粉絲。

根據馬來西亞《中國報》報導，新冠肺炎衝擊到各行各業，武惠玉鳳的活動邀約大減，開始轉行當Youtuber設立「Pong's Kitchen And More」烹飪頻道，影片中的她，僅穿薄紗或是超深V的衣服煮飯，裏面居然大膽無罩，每個動作都游走在走光邊緣，讓網友不知道眼睛該放哪裡好，頻道訂閱人數也突破60萬，迅速竄紅。

武惠玉鳳的做菜尺度太大，遭到網友檢舉下架。（圖／翻攝自Võ Huỳnh Ngọc Phụng YouTube）

如此大膽、前衛的作風，在網路上評價相當兩極，部分傳統人士受不了武惠玉鳳的行徑，認為她一邊做菜一邊賣弄風騷很不恰當，便號召眾多網友一起檢舉，幾部大尺度的照片慘遭下架，頻道面臨關台的危機。

事實上，這已經不是武惠玉鳳首次惹爭議，她2019年在胡志明市的越南車展擔任車模，拍照時故意將低胸洋裝往下拉，在鏡頭前頻頻露點，此舉被眾人批評模糊車展的意義，她因此丟了飯碗。

(中時新聞網)